Оборудованное под сауну бомбоубежище обнаружили в Москве

У входа в одно из столичных бомбоубежищ. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

В Москве нашли необычное место – бомбоубежище, переоборудованное под сауну. Там есть джакузи, бассейн, бильярд и даже караоке. Название у заведения на Нагатинской улице соответствующее – «Бункер», сообщает корреспондент KP.RU.

«Да, мы находимся в бомбоубежище, но работаем уже много лет легально, по договору аренды», - рассказали сотрудники сауны.

Попасть в бомбоубежище с джакузи может любой желающий, для этого не нужно проходить контрольно-пропускной пункт, ведь помещение уже давно не является военный объектом. Потребность в этом укрытии сейчас отсутствует. Площади арендованы на законных основаниях. Работает «Бункер» круглосуточно.

Ранее KP.RU сообщал, что многофункциональный кластер «Депо. Три вокзала» запустят в столице в конце 2022 года. На территории гастрономического квартала появятся концертная площадка, детские зоны, воркшопы, каток и кинопаркинг.