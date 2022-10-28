Жителей Москвы попросили следить за состоянием вентиляций в подвалах ради кошек

Депутат Мосгордумы попросил москвичей следить за состоянием вентиляционных отверстий в подвалах, где греются кошки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутат Мосгордумы, координатор «Школы грамотного потребления» Александр Козлов попросил москвичей следить за состоянием вентиляционных отверстий в подвалах, где греются кошки, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Он отметил, что сотрудники управляющих компаний часто ставят на продухи решетки или вовсе наглухо «замуровывают» их. По словам политика, это не только вредит вентиляции, но и приводит к гибели животных, которые в холодный сезон живут в подвалах.

Козлов напомнил, что согласно постановлению правительства РФ, вентиляционные отверстия должны быть открыты. Он добавил: таким образом кошки могут свободно зайти в подвал, погреться и выйти на улицу.

«Увы, некоторых раздражают бездомные животные, но это не повод обрекать их на смерть от холода. Важно помнить, что в городской экосистеме у уличных кошек есть важная функция - сдерживание роста популяции крыс, мышей», - сказал депутат.

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