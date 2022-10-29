Спрос на антидепрессанты и успокоительные резко вырос в Москве

В Москве с начала 2022 года увеличился спрос на антидепрессанты и успокоительные препараты Фото: Shutterstock

В Москве за девять месяцев текущего года увеличился спрос на антидепрессанты и успокоительные препараты, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

По данным экспертов, чаще всего антидепрессанты приобретают жители столицы – 1,3 тысячи упаковок на 10 тысяч лиц взрослого населения. На второй строчке расположился Санкт-Петербург с 1,2 тысячи пачек лекарств. В пятерку также вошли Московская область (976 упаковок), Карелия (939 упаковок) и Ростовская область (909 упаковок). Отмечается, что с начала 2022 года в России производство препаратов для терапии депрессии возросло на 24%, а их импорт увеличился на 42%.

В Москве популярны и успокоительные лекарства. Так, продажи данных медикаментов в сентябре выросли на 21% по сравнению с августом. Успокоительные также стали чаще покупать в Санкт-Петербурге (17%) и в Белгородской области (16%).

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