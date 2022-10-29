Юбилейный «Единый» выпустили к 100-летию театра им. Маяковского в Москве

Новый лимитированный проездной продается во всех кассах и автоматах метро Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве выпустили тематический «Единый» в честь 100-летия Московского академического театра имени В.В. Маяковского. Тираж билетов – 200 тысяч экземпляров, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта.

Новый лимитированный проездной пассажиры могут купить во всех кассах и автоматах метрополитена. На «Едином» билете изображена эмблема театра, контур портрета Владимира Маяковского и крупное число 100.

«По задаче мэра Москвы С. Собянина мы продолжаем интегрировать городской транспорт в культурную жизнь столицы. К важным событиям выпускаем тематические проездные билеты — так о них сможет узнать или вспомнить больше людей», - подчеркнул заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее KP.RU сообщал, что в столице выпустили лимитированную серию карт «Тройка» к юбилею Российского джаза. Их тираж – всего пять тысяч экземпляров. Транспортную карту с необычным дизайном можно купить на 19 станциях подземки.