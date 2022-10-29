Грузовик сбил пешехода на Новом Арбате в Москве Фото: Департамент транспорта Москвы

29 октября, в субботу, на Новом Арбате случилось ДТП. Тяжелый грузовик, по снимкам с камер напоминающий КамАЗ, наехал на пешехода. Об этом пишет пресс-служба Департамента транспорта Москвы.

Сообщается, что наезд на пешехода произошел в районе дома № 2 на Новом Арбате. На месте уже находятся экстренные службы города, вся информация пока уточняется. Информации о пострадавших и жертвах пока не поступало, выясняются причины столкновения.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве перевернулся грузовик, который вез строительные отходы. Это случилось утром 23 октября. Грузовой автомобиль двигался по Крестовскому переулку, и в районе дома № 17, строение 1, водитель не справился с управлением и опрокинулся набок, перекрыв единственную полосу движения. Однако информации о пострадавших нет.