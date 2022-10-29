Фургон загорелся на Липецкой улице в Москве

В настоящий момент возгорание ликвидировали Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве с внутренней стороны МКАД на Липецкой улице загорелся грузовой автомобиль. В результате происшествия на дорожном участке образовалась огромная пробка, сообщает источник KP.RU.

На представленных кадрах видно, что вспыхнула передняя часть грузового фургона. От транспортного средства валил густой черный дым.

По информации столичного Департамента транспорта и дорожной инфраструктуры, никто не пострадал. На месте работали сотрудники экстренных служб города. Пожарные ликвидировали возгорание. В настоящий момент движение на участке не затруднено. Причины случившегося выясняются.

Ранее KP.RU сообщал, что в столице 29 октября на Новом Арбате водитель грузовика сбил пешехода. Информации о пострадавших и жертвах пока не поступало, на месте работают оперативные и экстренные службы. Детали ДТП устанавливаются.