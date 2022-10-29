Автоледи припарковала автомобиль на заборе в Москве

Автомобиль стоял недалеко от школы №1375 на Коломенской небрежной. Фото: группа ВКонтакте «Нагатино | Коломенская»

В Москве очевидцы заметили иномарку, вертикально припаркованную прямо на заборе, и сфотографировали ее. Снимок опубликовали в местном сообществе «Нагатино | Коломенская» ВКонтакте.

«Если парковаться, то как королева!» - иронично подписали фотографию администраторы группы. Они предположили, что автоледи очень торопилась и перепутала педали.

Автомобиль стоял недалеко от школы №1375 на Коломенской небрежной. Вероятнее всего, водитель заехала на ограждение задним ходом. Иномарка сильно придавила металлический забор и повисла на нем.

«Только забор поменяли», «Удобненько! Вроде и тачка припаркована, и местечко еще осталось свободное», «Виртуозно, ничего не скажешь», «Это как же надо было так педали перепутать, чтоб заехать на двухметровый забор?», - прокомментировали пост горожане.

Ранее KP.RU сообщал, что фургон загорелся на Липецкой улице в Москве. Никто не пострадал.