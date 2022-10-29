Более 16 тысяч животных из приютов Москвы ищут хозяев

На ВДНХ в этом году прошли две выставки животных из приютов «Зоорасвет» и «Зеленоград» Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Москве более 16 тысяч животных из столичных приютов ищут семью. Все питомцы дружелюбны, социализированы, здоровы и привиты, сообщают в Телеграм-канале Городского хозяйства.

На ВДНХ в этом году прошли две выставки животных из приютов «Зоорасвет» и «Зеленоград». Там щенка по имени Макс забрала жительница столицы, тренер по туризму Инга. По ее словам, пес очень активный и игривый, в будущем она планирует брать его в походы.

«Мне кажется, самое главное, это желание – собака из приюта. Подарить собаке дом», - отметила она.

Уточняется, что всего с начала 2022 года в столице более 1,5 тысячи собак и свыше 300 кошек нашли любящих хозяев. Выбрать питомца можно в Телеграм-канале ГБУ «Доринвест» и в онлайн-каталоге, а познакомиться с ним лично – в приюте.

Ранее KP.RU сообщал, что депутат Мосгордумы Алексей Козлов попросил москвичей следить за состоянием вентиляций в подвалах ради кошек. Он напомнил, что продухи нельзя закрывать, ведь в холодный сезон там греются бездомные животные.