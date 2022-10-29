Трёхэтажное здание на улице Бахрушина в Москве охватил мощный пожар

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Сильный пожар вспыхнул в трехэтажном здании на улице Бахрушина в Москве. На месте уже работают пожарные, о чем сообщает источник KP.RU.

Здание, которое охватило пламя, предположительно является неэксплуатируемым. Однако к нему примыкает другое здание, административное, и пожарные опасаются возможности распространения огня.

Людей внутри горящего здания не обнаружено. На месте работают четыре звена пожарных, в тушении задействованы восемь стволов, проложены четыре магистральных линии. В соседнем здании спасатели проверяют помещения. Пока сообщений о пострадавших не поступало. Пожар удалось локализовать на площади 250 квадратных метров.

По данным источника, возникла опасность обрушения горящего здания, всех пожарных вывели из помещений, тушение продолжается с улицы.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве загорелось здание, внутри которого располагается общественная приёмная политической партии «Единая Россия». Возгорание удалось потушить до приезда пожарной бригады, с этим справились охранники. Пострадавших или погибших в пожаре не было, причины и обстоятельства выясняются.