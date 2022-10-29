Из-за пожара на улице Бахрушина в Москве перекрыли движение

Проехать нельзя в обе стороны от Вишняковского переулка до 1-го Новокузнецкого переулка Фото: принтскрин видео.

Из-за мощного пожара на улице Бахрушина экстренные службы перекрыли проезд для автомобилей. Проехать нельзя в обе стороны от Вишняковского переулка до 1-го Новокузнецкого переулка. Об этом пишет пресс-служба Департамента транспорта Москвы.

В ведомстве уточнили, что оперативные службы уже находятся на месте, и попросили водителей подумать о маршрутах объезда заранее.

Ранее KP.RU сообщал о том, что пожар охватил трёхэтажное здание в Москве на улице Бахрушина. Известно, что здание было неэксплуатируемым, однако к нему примыкает другое - административное. Пожарные сумели локализовать пламя на площади в 250 квадратных метров.

Пожарные не обнаружили внутри горящего дома людей, однако вскоре возник риск обрушения перекрытий, и все специалисты были эвакуированы из полыхающего здания. Сообщений о пострадавших пока не поступало.