Детский фестиваль-конкурс «Театральный олимп — 2023» стартовал в Москве

Фото: пресс-служба мэрии Москвы

В Москве начал работу конкурсный фестиваль «Театральный олимп - 2023», посвящённый 200-летию русского драматурга Александра Островского. Участвовать могут школьники, детские творческие коллективы и студенты колледжей. Об этом пишет пресс-служба столичной администрации.

На первом этапе участники готовят постановки и снимают их на камеру, чтобы потом отправить жюри. Артисты будут бороться за победу в следующих номинациях: «Лучший спектакль», «Интересное режиссерское решение», «Лучшее музыкальное оформление» и «Лучшее сценическое оформление спектакля».

Второй этап - оценка присланных работ и определение лауреатов. Третий же этап - представление лучших театральных постановок, отобранных жюри из всего массива полученных работ. Победитель «Театрального олимпа» получит почетный сертификат участника «Школьный театр на профессиональной сцене» вместе с возможностью включения спектакля в репертуар учебного театра Театрального института имени Бориса Щукина.

Помимо «Театрального олимпа», на его основе проводятся и другие проекты. Например, «Фронтовые театры в годы Великой Отечественной войны», «Театр как профессия» и «Цифровой театр».

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве с 27 октября по 7 ноября проходит масштабный фестиваль мультфильмов.