Московский врач Тяжельников рассказал, чем автомобилистам заменить кофе и энергетики Фото: Иван ВИСЛОВ

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, что поможет водителям не уснуть за рулем. Причем наиболее актуальны эти советы для тех автомобилистов, кто регулярно пьет кофе и энергетики. Заменить их можно зеленым чаем. Рекомендации эксперта передает сайт MK.RU

Как пояснил специалист, эффект от кофе и энергетиков длится недолго, после чего появляются усталость, вялость, снижается трудоспособность. Именно поэтому нельзя сказать, что эти напитки прибавляют сил.

При этом зеленый чай содержит одну из разновидностей кофеина — теин, который имеет более продолжительное действие и менее ощутимые побочные эффекты. Этот напиток бодрит сильнее, чем кофе, улучшает концентрацию внимания и снимает усталость.

Также Тяжельников поделился и другими способами избавиться от сонливости. Наилучшим вариантом будет 10-15-минутный сон. Помогает и отвлечение от сна, например, прослушивание бодрой музыки или перекус. Однако с последним важно не наедаться, иначе спать захочется еще больше.

Еще одной альтернативой врач назвал беседу с попутчиком при его наличии, а также легкие физические упражнения и умывание прохладной водой.

Ранее KP.RU писал, что диетолог Михаил Гинзбург назвал лучший напиток для снятия стресса. По словам специалиста, это какао. Витамины группы B, которые в нем содержатся, оказывают сосудорасширяющее действие и тем самым помогают улучшить питание головного мозга и уменьшить его возбудимость.