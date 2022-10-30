Москвичам рассказали о работе горячей линии Роспотребнадзора Фото: Михаил ФРОЛОВ

Москвичам рассказали о работе горячей линии Роспотребнадзора в столице, которую запустили в марте 2022 года. За это время специалисты обработали свыше 45 тыс. обращений, сообщается на официальном сайте мэра города.

Изначально звонивших консультировали по 136 темам, сейчас список расширили до более 300 позиций. Этот список — база знаний операторов, которую постоянно пополняют.

Более половины обращений связаны с вопросами защиты прав потребителей. Чаще всего речь идет об урегулировании споров с продавцом или исполнителем услуг без обращения в суд.

Также популярной темой обращения стал возврат денег за товары, купленные в интернет-магазине, а также потраченных средств за туристические путевки.

Около 20 процентов звонков связаны с медицинскими и санитарными вопросами. В конце мая 2022 года также пользовались популярностью вопросы о детском отдыхе, качестве и безопасности детских товаров.

Позвонить на горячую линию Роспотребнадзора по Москве можно в любое время суток по телефону +7 (495) 539-36-96.

Напомним, как писал KP.RU, в столице заработала горячая линия по вопросам отопления.