Москвичи начали продавать места в в гигантской очереди за билетами на «Щелкунчика» в Большом театре Фото: Иван МАКЕЕВ

На одной из популярных площадок по размещению объявлений появилось предложение приобрести место в очереди за билетами на балет «Щелкунчик», который покажут в Большом театре в Москве перед Новым годом.

За возможность получить желанные билеты, продавец хочет 10 тыс. рублей. При этом предприимчивый москвич гарантирует попадание в первые 300 мест — а значит и возможность получить удобные места за невысокую цену.

Москвичи начали продавать места в в гигантской очереди за билетами на «Щелкунчика» в Большом театре

29 октября в Большом театре открылась вторая очередь продажи билетов на классический новогодний балет «Щелкунчик». Чтобы мероприятие проходило более организовано, возле театра устроили двухэтапный доступ. Так, с утра нужно прийти и записаться. Тех, кто попал в список, ждут уже вечером на перекличке, где вручают специальный браслет, по которому позже можно попасть в кассы.

По одному браслету можно приобрести два взрослых и два детских билета.

Первые билеты появились еще 22 октября. KP.RU писал, что в тот же день организовалась гигантская очередь на их покупку.