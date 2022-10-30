Сергей Собянин поздравил транспортных работников с профессиональным праздником Фото: Иван МАКЕЕВ

Сергей Собянин опубликовал поздравление ко Дню работника автомобильного и городского транспорта. Профессиональный праздник отмечают в последнее воскресенье октября.

Глава столицы поблагодарил московских специалистов, которые ежедневно обеспечивают комфортные поездки миллионов пассажиров, своевременно доставляют необходимые товары и грузы.

— Спасибо, дорогие друзья, за преданность профессии и добросовестный труд на благо города и его жителей. Желаю крепкого здоровья, благополучия и новых успехов, — написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Также мэр отметил, что со своей стороны власти стараются создать все необходимые условия для развития отрасли, а также повышают привлекательность городского транспорта. Для этого правительство регулярно закупает современные автобусы, электробусы и трамваи, внедряет полезные сервисы, создают новые дороги.

Напомним, осенью планируют запустить московский скоростной диаметр на самом сложном участке. Об этом писал KP.RU.