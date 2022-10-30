В Москве завершили первый этап реставрации Домжура Фото: телеграм-канал мэра Москвы

В Москве завершили первый этап реставрации Центрального дома журналиста. Здание более известно как Домжур. О выполненных работах рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Домжур был построен не позднее 1736 года. Здание неоднократно перестраивали. Теперь же реставраторы вернули исторический облик главному фасаду дома, отреставрировали мраморный камин, лепнину, украшающую Каминный зал, паркет и стены в нем, а также элементы декора парадной лестницы. В вестибюле воссоздали мозаичный пол, кроме того реставраторы потрудились над хрустальными люстрами.

— Впереди ещё много работы. Сейчас специалисты занимаются большим залом на втором этаже, — сообщил Сергей Собянин.

Мэр Москвы напомнил, что Домжур имеет богатую историю. В нем бывал Александр Пушкин, читали свои стихи Есенин, Блок и Маяковский. Здание продолжает быть центром притяжения для культурного досуга. Здесь проходят концерты, выставки, презентации книг, пресс-конференции и другие мероприятия.

Ранее KP.RU писал, что в Москве завершили реставрацию старинного дома Кеворкова на Люсиновской улице.