Два компенсационных автобуса запустят в Москве на время закрытия части зелёной ветки метро Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Два автобусных маршрута, призванных компенсировать жителям Москвы закрытую часть Замоскворецкой линии метрополитена, доступ к которой перекроют уже 12 ноября, запустят в столице. Об этом пишет пресс-служба московского Департамента транспорта.

Так, автобусы будут ходить с 05:30 до 02:00, то есть практически круглые сутки. Они будут курсировать между станциями «Автозаводская» и «Орехово», которые на время вынужденных мер станут конечными.

Первый маршрут - КМ1. Он будет проходить через станции Автозаводская, Технопарк, Коломенская, Каширская, Кантемировcкая и Царицыно. Второй - КМ2, и его маршрут пролегает немного иначе: Автозаводская, Технопарк, Коломенская, Каширская, МЦД Москворечье и Орехово.

Для перевозки пассажиров выделены автобусы особого класса, рассчитанные на повышенное количество людей в салоне. Однако метро всё же куда более вместительно, поэтому москвичам советуют пользоваться альтернативными маршрутами тоже, через Люблинско-Дмитровскую линию, Серпуховско-Тимирязевскую линию, МЦК, МЦД-2 и Павелецкое направление ж/д.

Помимо прочего два автобусных маршрута станут бесплатными - е80 и е85. Они следуют до станций «Таганская» и «Добрынинская».

Ранее KP.RU сообщал о том, что участок зелёной ветки московского метро будет закрыт примерно на полгода из-за строительства нового тоннеля.