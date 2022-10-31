Проезжую часть на внешней стороне 68-го км МКАД освободили после ДТП с грузовиками и легковушками

В Москве на внешней стороне 68 километра МКАД (развязка с Волоколамским шоссе) произошло массовое ДТП Фото: Сергей ГАПОН

В Москве на внешней стороне 68 километра МКАД (развязка с Волоколамским шоссе) произошло массовое ДТП. Участниками аварии стали несколько грузовых и легковых автомобилей, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

На представленных кадрах видно, что происшествия произошло во время непогоды: моросил небольшой дождь. Несколько транспортных средств сильно повреждены. На месте работают оперативные службы города. Информация о пострадавших и обстоятельства произошедшего выясняются.

Движение было затруднено: работали три полосы из шести. Автомобилистам рекомендовали выбирать альтернативные маршруты проезда. В настоящий момент проезжая часть освобождена.

Ранее KP.RU сообщал, что ЦОДД попросил столичных автомобилистов не выезжать на летней резине 31 октября из-за гололедицы. В непогоду водители должны избегать резких маневров и выдерживать дистанцию перед другими машинами.