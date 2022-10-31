Массовое ДТП с опрокинувшимся грузовиком произошло на 44 км МКАД

Информация о пострадавших и обстоятельства ДТП выясняются Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве на внутренней стороне 44 километра МКАД перед развязкой с Киевским шоссе произошла массовая авария с участием нескольких автомобилей, в том числе грузовика, сообщается в телеграм-канале столичного Департамента транспорта.

На представленных кадрах видно, что грузовая фура неожиданно свернула на соседнюю полосу движения, перекрыла часть трассы, а затем перевернулась на бок. Несколько транспортных средств повредились.

Информация о пострадавших и обстоятельства ДТП выясняются. На месте происшествия работают оперативные службы города. Движение на участке осложнено: заняты три полосы из шести. Автомобилистам рекомендуют выбирать пути объезда.

Ранее KP.RU сообщал, что утром 31 октября произошло массовое ДТП с грузовиками и легковушками на 68 км МКАД. Движение осуществилось по трем полосам из шести. Сейчас проезжая часть освобождена.