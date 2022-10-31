Гидрометцентр предупредил о снеге, гололедице и до +3 градусов в Москве 31 октября

Ожидаются небольшие осадки: снег, мокрый снег и дождь Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве в понедельник, в последний день октября, прогнозируется облачная погода с прояснениями и до +1…+3 градусов. Ожидаются небольшие осадки: снег, мокрый снег и дождь. Местами гололедица, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

В городе будет дуть северо-западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду. Порывы могут усилиться до 18 метров в секунду. Атмосферное давление понизится и составит 736 мм ртутного столба, влажность – 93%.

В ночь на вторник в столице похолодает до -1…+1 градуса. Гололедица и небольшие осадки сохранятся. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, местами до 15 метров в секунду. Днем будет около +2…+4 градусов.

Ранее KP.RU сообщал, что метеоролог Шувалов предупредил о холодах, которые придут в Москву в первую неделю ноября. Столбики термометров поднимутся не выше +3…+5 градусов.