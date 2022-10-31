Начинающих водителей попросили воздержаться от поездок из-за непогоды в Москве 31 октября

Водителей просят быть предельно внимательными на трассе, в том числе на крупных скоростных магистралях Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве сотрудники ГИБДД обратились к автомобилистам из-за ухудшения погодных условий и призвали их быть осторожными на дороге. Начинающим водителям рекомендую пересесть на общественный транспорт, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Инспекторы добавили, что утром в понедельник в районе 62 и 68 километров МКАД произошли массовые аварии. В результате ДТП один человек обратился за медпомощью. Повреждены несколько машина.

Водителей просят быть предельно внимательными на трассе, в том числе на крупных скоростных магистралях. Необходимо избегать резких маневров, соблюдать безопасную дистанцию и не превышать скорость. Из-за гололедицы и снега риск попадания в ДТП возрастает.

Ранее KP.RU сообщал, что в понедельник в столице ожидается снег, гололедица и до +1…+3 градусов. Порывы ветра достигнут 18 метров в секунду. ЦОДД попросил столичных автомобилистов не выезжать на летней резине.