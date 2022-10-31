МЧС предупредило о штормовом ветре и гололедице в Москве 31 октября 2022 года

Пешеходам советую обходить билборды и шаткие конструкции Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве по прогонам синоптиков с 10:00 до 21:00 понедельника ожидается усиление ветра с порывами до 18 метров в секунду, местами гололедица, предупредили в столичном главке МЧС России.

Во время непогоды автомобилистов просят снизить скорость движения и избегать резких маневров, например, обгонов, опережений и перестроений. Также необходимо соблюдать безопасную дистанцию перед другими транспортными средствами. Не рекомендуется парковать машины под деревьями.

Пешеходам советую обходить билборды и шаткие конструкции. В МЧС напомнили, что от снега и дождя не стоит укрываться под деревьями. В случае ЧП можно звонить по номеру 101 или по единому телефону доверия ГУ МЧС РФ по Москве – 8 (495) 637-22-22.

Ранее KP.RU сообщал, что в столице 31 октября ожидается снег, гололедица и до одного – трех градусов тепла. Ночью столбики термометров упадут до минус одного – плюс одного градуса. В ГИБДД начинающих водителей попят воздержаться от поездок в непогоду.