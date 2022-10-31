Синоптик Синенков: в понедельник в Москве ожидаются кратковременные осадки и до плюс 3 градусов

В последний день октября в Москве ожидается до +3 и мокрый снег Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На рубеже двух месяцев в Москве выпадет 1-2 мм осадков, 31 октября и 1 ноября ожидаются дождь и мокрый снег, заявил ТАСС ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

- В ближайшие дни выпадет совсем мало, речь идет буквально о 1-2 мм... За ночь выпало 0,6 мм, — приводит агентство цитату из прогноза Александра Синенкова.

В последний октябрьский день в Москве, согласно данным синоптика, будет облачно, возможны кратковременные прояснения. Столбик термометра днем поднимется всего на один-три градуса выше ноля. В Подмосковье ожидается от одного градуса мороза до четырех градусов тепла.

При этом будет ветрено, возможны порывы ветра до 10 метров в секунду. Атмосферное давление продолжит повышаться и составит 744 мм ртутного столба.

Прогноз на 31 октября дополняет и МЧС. Как сообщал KP.RU, региональный главк выпустил экстренное предупреждение в связи с гололедом.