Эксперт Голованов назвал превратившиеся в арт-пространства вокзалы и гаражи Москвы

Несколько лет назад в столице завершили масштабную реставрацию Северного речного вокзала Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ведущий научный сотрудник Музея транспорта Москвы перечислил современные арт-пространства, которые появились на месте столичных вокзалов и гаражей, сообщает «Мослента».

Специалист отметил, что одним из таких объектов стало здание депо на Николаевской железной дороге. Еще в 2000-е сооружение хотели снести, но сохранили и отреставрировали. Теперь здесь работает книжный клуб с соответствующим названием «Депо».

Еще один пример – центр современной культуры «Гараж». Он открылся на месте здания бывшего Бахметьевского автобусного парка в Марьиной Роще. Кроме того, несколько лет назад в столице завершили масштабную реставрацию Северного речного вокзала. В зале ожидания появилась выставка Музея транспорта Москвы.

Эксперт добавил, что в будущем в столице планируют обновить Южный речной вокзал. Отсюда можно будет отправиться в круизы по российским городам, например, в Кострому, Ярославль или Нижний Новгорода. В здании обустроят медиазал, ресторан и кафе, а также выставочную зону.

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