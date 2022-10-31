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НовостиОбщество31 октября 2022 8:28

Новый спецпроект по кибербезопасности запустили на портале mos.ru

Москвичей научат кибербезопасности с помощью нового спецпроекта
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
На портале mos.ru появился новый спецпроект «Безопасность в интернете: как защитить себя и близких»

На портале mos.ru появился новый спецпроект «Безопасность в интернете: как защитить себя и близких»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На портале mos.ru появился новый спецпроект «Безопасность в интернете: как защитить себя и близких». Москвичам расскажут, как защитить личную информацию, конфиденциальные данные и деньги, сообщили на сайте столичной мэрии.

Новый проект состоит из четырех блоков. Первый расскажет об информации, которая интересует киберпреступников. Специалисты познакомят горожан с десятью типами данных, за которыми «охотятся» мошенники, а также научат правилам цифровой гигиены. Затем знания можно будет проверить с помощью интерактивного теста.

После этого участники получат чек-лист с пятью основными правилами безопасности в Сети. В памятку войдут совету по созданию паролей, работе в браузере, онлайн-шоппингу и прочее. Для каждого правила будет доступно развернутое пояснение.

В последнем разделе спецпроекта жители узнаю, как столица защищает данные пользователей городских информационных систем.

Ранее KP.RU сообщал, что москвичам рассказали о работе горячей линии Роспотребнадзора. За семь месяцев специалисты обработали свыше 45 тысяч обращений.