Устойчивая морозная погода обоснуется в столице не раньше середины ноября, а постоянный снег - с начала декабря Фото: Михаил ФРОЛОВ

Устойчивых минусовых температур в Москве не стоит ждать раньше 17 ноября, а постоянного снега - раньше 1 декабря, предупредил в своем телеграм-канале ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец. По прогнозам синоптика, и москвичей, и остальных жителей Центральной России ждет теплый и сухой ноябрь с температурой выше нормы на 2-3 градуса.

- Устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону отрицательных значений, который, как правило, происходит 10 ноября, будет отложен на 1-2 недели, — уточнил Евгений Тишковец.

Кроме того ожидается недобор осадков. В ноябре выпадет 70 - 90% от нормы. Учитывая названые обстоятельства, синоптик прогнозирует формирование устойчивого снежного покрова не ранее наступления календарной зимы. А саму зиму обещает мягкой и несуровой.

Ранее KP.RU сообщил, что, по прогнозу Евгения Тишковца, первый выпавший в столице снег продержится на улицах максимум до первых выходных ноября 2022 года.