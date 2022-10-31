Тишковец: снежный покров до 5 см появился на улицах Москвы 31 октября 2022 года

На большинство улиц Москвы снег лег покровом в 1 сантиметр, однако в Тушино зафиксирована высота до 5 сантиметров Фото: комплекс городского хозяйства Москвы

Высота снежного покрова после первого снега на улицах Москвы составила 1 см, а в Тушино достигла 5 см, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец. Показатели в 1 см зафиксировали метеостанции на Балчуге и ВДНХ. Аналогичные данные поступили от метеостанций в подмосковных Коломне, Клину, Можайске и Павловском Посаде. В Дмитрове и Ново-Иерусалиме снежный покров составил 2 см.

- Образовавшийся снежный покров... в условиях холодной погоды местами продержится до выходных включительно. Однако на следующей неделе ожидается потепление, связанное с вторжением атлантического циклона, — отметил Евгений Тишковец.

О снежном покрове средней высотой около 1 см сообщили и в Комплексе городского хозяйства Москвы. Сотрудники Комплекса расчищают тротуары и подходы к остановкам, поликлиникам, школам и другим социальным объектам.

- Просим горожан быть внимательными в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Автолюбителей – воздержаться от поездок на личном транспорте, если не успели сменить летнюю резину на зимнюю, — говорится в сообщении.

По данным коммунальщиков, 31 октября в Москве ожидается порывистый ветер, скорость которого может достигать 18 метров в секунду, и мокрый снег. Как сообщал KP.RU ранее, синоптики уточнили, что он будет смешан с дождем. Спасатели также предупреждают о гололедице.