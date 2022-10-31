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НовостиОбщество31 октября 2022 13:01

Экспресс-автобусы до Шереметьево с 1 ноября будут ходить каждые 15 минут

Ранее интервал отправления составлял около 20 минут
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Новый график движения выстроен с учетом режима работы Московского метрополитена. Фото: «Аэроэкспресс»

Новый график движения выстроен с учетом режима работы Московского метрополитена. Фото: «Аэроэкспресс»

В Москве с 1 ноября изменится режим работы экспресс-автобусов между станцией метро «Ховрино» и аэропортом Шереметьево: они будут курсировать чаще, сообщили в пресс-службе компании «Аэроэкспресс».

Уточняется, что автобусы в течение всего будут ходить каждые 15 минут как в сторону аэропорта, так и в сторону станции подземки. До этого менее загруженные часы они курсировали каждые 20 минут.

Кроме того, транспортная компания продлит график работы автобусов. Так, из Шереметьево они будут выезжать на полтора часа раньше – с 05:35, и станут ходить на час дольше– последний рейс оправится из авиагавани в 23:50. В то же время, при отправлении их Ховрино график работы продлят почти на час – до 23:02. Первый рейс будут курсировать по старому расписанию – с 06:20.

«Новый график движения выстроен с учетом режима работы Московского метрополитена, чтобы предоставить возможность максимальному количеству авиапассажиров быстро и удобно добираться в аэропорт и обратно с пересадкой с/на метро», — подчеркнули в компании.

Остановка экспресс-автобусов находится около выхода №2 станции «Ховрино» на автовокзале «Северные ворота». Купить билет можно на сайте компании, в мобильном приложении, а также с помощью «Тройки» и наличными у водителя.

Ранее KP.RU сообщал, что непогода в Москве не повлияла на график движения аэроэкспрессов. Автобусы и поезда ходят в соответствии с графиком.