Непогода в Москве не повлияла на график движения аэроэкспрессов

Несмотря на непогоду в столице движение поездов и экспресс-автобусов осуществляется в соответствии с графиком. Фото: компания «Аэроэкспресс»

Несмотря на непогоду в столице движение поездов и экспресс-автобусов «Аэроэкспресс» 31 октября осуществляется в соответствии с графиком, сообщили в пресс-службе транспортной компании.

Уточняется, что перед наступлением холодов «Аэроэкспресс» проводит плановую проверку автобусов, поездов и терминалов и готовится к работе в условиях морозов. В подвижном составе комфортную температуру поддерживают климатические системы и тепловые завесы. В поездах постоянно проводится уборка. При этом вход в аэроэкспрессы оснащен особым покрытием, очищающим подошвы обуви от грязи и снега.

Людям советуют ждать посадку в поезд в пассажирских терминалах. Согреться горячими напитками можно также в терминалах и на борту. Ознакомиться с расписанием движения поездов можно на сайте транспортной компании.

Ранее KP.RU сообщал, что в столице ожидаются кратковременные осадки в виде снега и дождя. Температура поднимется лишь до +1…+3 градусов. МЧС предупредило горожан о штормовом ветре и гололедице 31 октября. Порывы будут достигать 20 м/с.