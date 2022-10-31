В Москве мужчина помог знакомому охраннику электрички установить мобильный банк и украл у него 105 тысяч Фото: Иван ВИСЛОВ

Столичной транспортной полицией задержан подозреваемый в краже 105 тыс. руб. с банковской карты инспектора безопасности в электричке. Об этом рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Мужчина обратился в полицию и сообщил, что с его банковской карты похитили 105 тыс. рублей. Правоохранители выяснили, что ранее потерпевший дал свой телефон знакомому, чтобы тот помог установить приложение мобильного банка. Молодой человек «поставил» нужную программу и авторизовал ее, указав логин и пароль. При этом он запомнил все персональные данные. Позже он воспользовался этими сведениями, через свой смартфон он перевел с банковского счета знакомого на свою карту 102 тыс. рублей, еще 3 тыс. рублей отдав за комиссию.

Подозреваемым оказался ранее неоднократно судимый 21-летний молодой человек. Он уехал в Кемеровскую область, откуда родом. Там его и задержали. Молодого человека доставили в дежурную часть линейного подразделения. Свою вину он признал.

Возбуждено уголовное дело о краже. Фигуранта заключили под стражу.

Ранее KP.RU писал, что в центре Москвы мужчина украл телефон за 100 тыс. рублей у посетителя бара.