Бездомный мужчина напал на дочку основателя бренда одежды «Твоё» в центре Москвы

На дочь основателя бренда «Твое» в центре Москвы напал бездомный Фото: Артем КИЛЬКИН

На дочь основателя бренда «Твое» бизнесмена Игоря Юшкевича, напали в центре Москвы. Как пишет РЕН ТВ, бездомный мужчина ударил 20-летнюю Марию Юшкевич кулаком в лицо, после чего сбежал.

Произошло нападение у входа в отель Marriott на улице Петровка. Девушке понадобилась медицинская помощь. Она обратилась в больницу, где врачи диагностировали у нее ушиб правой половины лица.

Нападавшего ищут.

Ранее KP.RU писал, что 38-летний пассажир напал на 16-летнюю девочку на станции метро «Кунцевская» в Москве. Подросток не растерялась и распылила в лицо хулигану газовый баллончик. Затем подключились очевидцы, которые не дали нападавшему уйти до прихода полиции. Мужчину задержали правоохранители и доставили в полицейский участок. Девушке понадобилась помощь медиков — прибывшая на место скорая госпитализировала несовершеннолетнюю в больницу, где ей прописали стационарное лечение.