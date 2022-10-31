Бизнесмена Артема Асланяна нашли мертвым в московском ЖК «Воробьевы горы»

Московского ресторатора нашли мертвым во дворе элитного ЖК

Бизнесмена Артема Асланяна нашли мертвым в элитном московском жилом комплексе «Воробьевы горы». Предприниматель был учредителем пяти компаний, связанных с ресторанным бизнесом и услугами продуктов питания. Наиболее известны из них сети доставки роллов премиум-сегмента и денерные.

Тело Асланяна нашел дворник. Причиной смерти стало огнестрельное ранение.

Бизнесмен на днях отпраздновал свой день рождения, ему исполнилось 39 лет. Он выступал учредителем таких сетей питания, как «Москоу Фуд», «Парк Менеджмент», «Блюфин Москва Сити», «Истанбул Кебаб» и «Курская Площадь».

Информацию о смерти предпринимателя KP.RU подтвердил источник в правоохранительных органах. Проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняют.

Ранее KP.RU писал, что в подъезде многоэтажки обнаружили тело бывшего ректора ВГИК. Его нашли дочь и жена. Александр Новиков лежал на лестничной площадке.