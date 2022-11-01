Юрист Недзвецкий предупредил москвичей о способах обмана в магазинах

Юрист рекомендует всегда проверять чеки сразу после оплаты товара Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Юрист Антон Недзвецкий в беседе с радио «Sputnik» рассказал, какие уловки используют кассиры в магазинах и как не стать жертвой их махинаций. По словам эксперта, чаще всего покупателя могут обмануть с помощью неправильного ценника.

«Самый распространенный способ обмана покупателей – это несоответствие цены в чеке и ценника. То есть человек на прилавке увидел одну цену товара, а по штрих-коду пробился более дорогой товар или товар с большим весом», - уточнил он.

Еще один способ обмана - если кассир пробил товар дважды или подложил в чек лишний товар, который человек вовсе и не покупал. Также на кассе иногда не учитывают скидку, которая изначально заявлена.

Юрист рекомендует всегда проверять чеки сразу после оплаты товара: так можно сэкономить немало денег. Желательно запомнить стоимость продукта, указанную на ценнике, и сравнить ее с итоговой суммой в чеке. Если есть расхождения, нужно обращаться к администратору торговой точки.

Однако если конфликт не удается решить мирным путем, то стоит написать письменную претензию, сфотографировать чек и реальный ценник, а также записать общение с администратором на видео. Если претензию и в этот раз не удовлетворили, то можно идти в Роспотребнадзор.

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