Около 1 млн «Троек» с отечественным чипом поступят в продажу до конца 2022 года

В этом году столица полностью перешла на отечественные чипы в «Тройках» Фото: Андрей АБРАМОВ

В Московский метрополитен до конца года поступит еще около миллиона транспортных карт «Тройка» с российским чипом, сообщили на сайте столичной мэрии.

По словам заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, в этом году столица полностью перешла на отечественные чипы в «Тройках». В кассы подземки поступило уже два миллиона новых карт. Российские чипы полностью соответствуют необходимым требованиям: специалистам не придется дорабатывать оборудование, например, автоматы по продаже билетов и турникеты. Замена микросхемы не отразится на работе карт.

«Это такие же транспортные карты, но на 100 процентов с российским чипом. Мы уверены, что карты «Тройка» будут использоваться еще много лет, поэтому очень важно, чтобы эта часть билетной системы принадлежала Москве и производилась в России», - подчеркнул он.

Напомним, разрабатывать российский чип для «Тройки» начали в 2019 году. До конца 2027 года планируется выпустить 19 млн карт.

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