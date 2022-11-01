Рабочий день столичного зоопарка сократится на час Фото: Михаил ФРОЛОВ

Московский зоопарк с 1 ноября перешел на зимний режим работы. Прежде всего, это связано с сокращением длины светового дня, сообщили в Телеграм-канале зоосада.

Рабочий день столичного зоопарка, расположенного на Большой Грузинской улице, сократится на час. Теперь москвичи и гости столицы смогут побывать в гостях у обитателей ежедневно с 09:00 до 17:00. При этом вход будет открыт до 16:00.

Уточняется, что на протяжении всего холодного сезона для посетителей будут доступные теплые павильоны. Постепенно в них уже перебираются теплолюбивые животные. Однако некоторые обитатели не боятся морозов. Например, северные морские котики и балтийские тюлени, моржи, белые медведи, песцы, волки, пума, рыси, леопард, росомаха и другие животные будут выходить на улицу.

Ранее KP.RU сообщал, что более 16 тысяч животных из столичных приютов ищут хозяев. Все питомцы дружелюбны, социализированы, здоровы и привиты.