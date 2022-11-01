Летние веранды закрылись в Москве с приходом холодов

Сезон продолжался семь месяцев – с 1 апреля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве с наступлением холодов, 1 ноября, завершился сезон летних веранд, сообщили на сайте столичной мэрии.

Сезон продолжался семь месяцев – с 1 апреля. Веранды работали в центре столицы, в парках, например, на ВДНХ. Эти площадки были очень популярны среди москвичей и гостей столицы.

Кафе и рестораны стараются сделать все для комфорта своих гостей. Летние веранды стали ярким примером стремления московских рестораторов не только оказывать услуги питания, но и создавать приятную атмосферу для времяпрепровождения.

Ранее KP.RU сообщал, что Московский зоопарк с 1 ноября перешел на зимний режим работы. Зоосад будет работать на час меньше – с 09:00 до 17:00. Прежде всего, это связано с сокращением длины светового дня. Теплолюбивых животных переселят в закрытые павильоны.