Тематический поезд «Дальневосточный экспресс» начал ходить в московском метро

Вагоны разделены на регионы и посвящены жизни Дальнего Востока. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

В московском метрополитене запустили тематический брендированный поезд «Дальневосточный экспресс». Его вагоны поделены на 11 регионов восточной части России и рассказывают об их истории и жизни. Об этом пишет ТАСС.

- Мы дарим возможность москвичам прикоснуться к прекрасному и во многом неизведанному Дальнему Востоку, - говорит вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

Поезд можно увидеть на Арбатско-Покровской линии столичного метро. Это уже пятый раз, когда тематический поезд пускают по рельсам тоннелей под Москвой. Он состоит из десяти вагонов, шесть из которых поделены пополам на две секции, и каждая из них посвящена истории и жизни какого-то из одиннадцати регионов Дальнего Востока, от Чукотки до Бурятии.

Помимо исторических и просто интересных фактов, в этом году есть и свои особенности. Например, в поезд добавили вагон, посвященный 150-летию знаменитого исследователя Дальнего Востока Владимира Арсеньева. В нем можно почитать о его трудах и путешествиях, посмотреть редкие фотографии.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве запустили аналогичный поезд, но посвящённый не Дальнему Востоку, а русской Сибири.