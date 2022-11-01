ДТП с участием такси произошло на Звенигородской эстакаде в Москве

Авария с участием трёх автомобилей случилась на Звенигородской эстакаде в Москве Фото: Департамент транспорта Москвы

На Звенигородской эстакаде в Москве произошло ДТП с участием сразу трёх автомобилей, одним из которых оказалось такси. Информации о пострадавших пока не поступало. Об этом сообщает пресс-служба столичного Департамента транспорта.

Как заявляют в ведомстве, столкновение произошло при движении в центр города. Оперативные службы Москвы уже работают на месте происшествия, обстоятельства случившегося и информация о пострадавших уточняются.

Одна полоса движения на Звенигородской эстакаде перекрыта, две другие остаются свободными для проезда.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве на Ленинградском проспекте столкнулись три автомобиля. Авария случилась возле дома № 75е1, также при движении в сторону центра столицы. Автомобилистов просили выбирать альтернативные пути проезда, так как дорожное движение было значительно затруднено из-за столкновения.