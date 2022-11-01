Движение на Ленинградском проспекте затруднено из-за ДТП с тремя машинами

Движение на участке затруднено. Автомобилистам рекомендуют выбирать альтернативные маршруты проезда Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве на Ленинградском проспекте в районе дома 75е1 (Волоколамский тоннель) произошла авария: при движении в центр столкнулись три автомобиля, сообщается в Телеграм-канале столичного Департамента транспорта.

Движение на участке затруднено. Автомобилистам рекомендуют выбирать альтернативные маршруты проезда. На месте работают оперативные службы города. Информация о пострадавших выясняется. Сотрудники Госавтоинспекции установят детали ДТП.

Ранее KP.RU сообщал, что накануне на внутренней стороне 44 километра МКАД произошла массовая авария с опрокинувшимся грузовиком. Водитель фуры неожиданно перестроился, перекрыл часть трассы, а затем транспортное средство завалилось на бок. Информация о пострадавших не поступала.

В этот же день на внешней стороне 68 километра МКАД столкнулись несколько легковушек и грузовиков. Движение было осложнено: работали три полосы из шести. Позднее проезжую часть освободили.