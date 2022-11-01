Строительный рынок загорелся в Новой Москве

Пожарные прибыли на место происшествия в поселке Мосрентген Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На территории строительного рынка на улице Адмирала Корнилова в Новой Москве начался пожар, сообщает источник KP.Ru. Большой столб черного дыма в районе Киевского шоссе между станциями метро «Саларьево» и «Румянцево» виден издалека.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по столице, спасателей вызвали в 15:13. По их данным, горит строение номер 4. Согласно Яндекс.Картам, в этом павильоне находятся магазины, которые продают стройматериалы, облицовочную и тротуарную плитку, двери, сантехнику, ковры, электроинструменты.

О пострадавших информации нет. Пожарные уже прибыли на место происшествия в поселке Мосрентген и приступили к локализации возгорания.

Ранее KP.RU сообщил о массовой эвакуации работников и посетителей 13 столичных судов из-за сообщений о заложенных в их зданиях взрывных устройствах.