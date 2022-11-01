Метро Москвы полностью подготовили к зимнему сезону

Каждый год Московский транспорт проводит масштабную подготовку инфраструктуры к смене сезонов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Московском метрополитене завершилась подготовка к зиме, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта.

Так, в подземке вернули около пяти тысяч вторых дверей в вестибюлях станций: они создадут барьер от морозного воздуха. Также специалисты перевели в зимний режим кондиционеры в четырех тысячах вагонов и промыли 1,3 тысячи воздушно-тепловых завес на входах и выходах в метрополитен.

Кроме того, они проверили все тепловые сети и системы обогрева. Во время холодов они защитят лестничные сходы от наледи.

«Каждый год Московский транспорт проводит масштабную подготовку инфраструктуры к смене сезонов - зиме и лету, чтобы температура для пассажиров оставалась максимально комфортной», - подчеркнул заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее KP.RU сообщал, что тематический поезд «Дальневосточный экспресс» начал ходить в московском метро. Его можно увидеть на Арбатско-Покровской линии.