Пожар на строительном рынке в Новой Москве потушили на площади 150 квадратных метров

Пожар на рынке потушили Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пожар на строительном рынке в поселке Мосрентген в Новой Москве потушен, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве. Ликвидация возгорания зафиксирована в 16:36.

ЧП произошло в корпусе, расположенном по адресу улица Адмирала Корнилова, 4. Огонь успел охватить три павильона, расположенных внутри строения. Площадь, охваченная пламенем, достигла 150 квадратных метров, в 16:21 пожар удалось локализовать.

Учитывая, что сообщение о пожаре, как сообщал KP.RU, поступило в 15:13, с огнем пожарные боролись больше часа. В тушении задействовали 36 человек, а также 8 единиц техники. При ЧП никто не пострадал.

Примерно в это же время вблизи места происшествия, но уже на территории Подмосковья возник другой пожар. Загорелся склад на юге Одинцово, расположенный в небольшой промзоне между жилыми кварталами. Площадь достигла 600 квадратных метров, его продолжают тушить.