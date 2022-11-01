На станции «Каширская» Большого кольца метро инженерные системы готовы более чем наполовину

Фото: stroi.mos.ru

На Большой кольцевой линии (БКЛ) метро продолжается подготовка к полному запуску движения. Кроме новых станций, на маршруте будут работать и две действующие, расположенные на бывшей Каховской ветке - «Каширская» и «Варшавская». После реконструкции их включат в БКЛ. Причем обновлённая «Каховская» уже обслуживает пассажиров в составе Большого кольца. Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв рассказал о том, что сейчас происходит на «Каширской».

«Внутренние инженерные системы на станции «Каширская» выполнены на 52%, - сообщил заммэра. - Здесь производится замена более 2200 единиц оборудования систем электроснабжения, освещения, вентиляции, видеонаблюдения и противопожарной безопасности».

По его словам, параллельно создаются новые технические помещения диспетчерского пункта, релейной автоматики и телемеханики движения поездов. Кроме того, на станции появятся современное досмотровое оборудованием и турникеты. Для входа и выхода со станции по обе стороны Каширского шоссе откроют два подземных вестибюля.

Как пояснил генеральный директор Мосинжпроекта (инжиниринговый холдинг является генпроектировщиком и генподрядчиком строительства новых линий и станций столичного метро) Юрий Кравцов, восточный вестибюль работает, поскольку кросс-платформенная станция принимает пассажиров в составе Замоскворецкой линии. В западном вестибюле полностью выполнена облицовка пассажирской зоны.

«Здесь продолжается отделка технических и служебных помещений, также ведутся фасадные работы и мощение территории», – уточнил Кравцов.

Помимо этого, на станции приближается к финалу монтаж исторических декоративных панно на путевых стенах. Это барельефы из листового алюминиевого сплава. Сюжеты - на тему жизни страны: «Линия электропередач», «Планеты и спутник», «Дома и метрополитен» и «Гидроэлектростанция». Напомним, ранее их временно демонтировали для реставрации. Сейчас из восьми изображений на место вернулись семь.

Все работы на «Варшавской» и «Каширской» должны завершиться до конца года. Полностью запустить Большую кольцевую линию планируется в первом полугодии 2023 года. Длина маршрута - более 70 километров. На нем разместится 31 станция, 22 из которых уже открыты.