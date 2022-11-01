Доступ для посетителей в мавзолей Ленина в Москве закроют 3 ноября Фото: "КП" Архив

3 ноября в Москве будет закрыт вход в мавзолей Ленина по причине подготовки ко Дню народного единства. Ограничения продлятся только один день, о чём сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы охраны (ФСО).

- Допуск посетителей в Мавзолей В. И. Ленина и к местам захоронений у Кремлевской стены 3 ноября 2022 года осуществляться не будет, - сообщает отдел по связям с прессой и общественностью ФСО.

День народного единства в России, учреждённый в 2005 году, празднуется 4 ноября. Дата выбрана не случайно - в этот день, в 1612 году, земской староста Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский, возглавив народное ополчение, освободили Москву от польских захватчиков.

Ранее KP.RU сообщал о том, что мэр Москвы Сергей Собянин пригласил всех жителей города на празднование Дня народного единства. Доходы от платных мероприятий 4 ноября направят на поддержку новых территорий.