Все турникеты МЦК с декабря смогут принимать банковские карты Фото: Олег ЗОЛОТО

В декабре на всех турникетах станций МЦК можно будет платить банковской картой. Такую возможность добавят с помощью обновления оборудования, рассказали в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Также новые турникеты будут иметь ряд преимуществ. При оплате банковской картой обновленное оборудование срабатывает быстрее более чем в два раза, а по Face Pay — в три раза. На экране будет высвечена вся необходимая информация о статусе билета — сколько поездок или дней до окончания действия осталось, либо сумму на балансе кошелька.

Чтобы слабовидящим пользоваться МЦК было комфортнее, турникеты имеют яркую цветовую подсветку и крупный шрифт. Всего запланировано обновление около 250 турникетов на станциях Московского центрального кольца.

Работы завершат в декабре, а на половине станций они уже окончены. Новое оборудование изготовили отечественные производители, в нем используется российское ПО. В Дептрансе также отметили, что ежедневно москвичи совершают более 550 тыс. поездок по кольцу.

Ранее KP.RU писал, что уже в середине 2023 года на МЦК планируют запустить двухэтажный поезд.