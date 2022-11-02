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НовостиОбщество2 ноября 2022 8:24

Безработный карманник вытащил телефон у москвички в метро

37-летнего безработного карманника задержали
Мила ГЕНЬ
Гость из ближнего зарубежья вытащил телефон из кармана москвички в метро

Гость из ближнего зарубежья вытащил телефон из кармана москвички в метро

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оперативники задержали безработного 37-летнего уроженца ближнего зарубежья, которого подозревают в карманной краже. Мужчина вытащил из кармана пассажирки метро в Москве телефон, пишет «МВД Медиа».

Как установило следствие, при входе на станцию метро «Киевская» Филевской линии мужчина увидел, как пассажирка положила в карман куртки свой телефон. Он быстро прошел за ней и в пространстве между входными дверьми незаметно вытащил гаджет. После этого карманник сразу же скрылся.

Выяснилось, что телефон мужчина успел сбыть в скупку. Гаджет изъяли и в скором времени вернут законной владелице. МВД возбудило уголовное дело о краже. Фигуранта заключили под стражу.

Ранее в Москве мужчина присвоил себе найденные на улице телефон и банковскую карту. Как писал KP.RU, он успел несколько раз оплатить покупки чужой картой. Общий ущерб составил 50 тыс. рублей.