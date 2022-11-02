«Гуляйте на здоровье»: синоптик Шувалов дал прогноз погоды в Москве на выходные

Погода в праздничные выходные в Москве будет располагать к прогулке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Первые выходные ноября в Москве будут морозными, безветренными и временами даже солнечными. Ни дождей, ни снега не ожидается, заявил в своем Телеграм-канале руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

- В эти длинные выходные в обеих столицах очень здорово подрастает давление. С четверга по воскресенье более чем на 10 мм ртутного столба. А это означает, что на Русскую равнину идет антициклон, который будет диктовать свою волю все выходные, - написал Александр Шувалов.

Погода будет сухой и облачной, периодически сквозь неплотные облака будет проглядывать солнце. Синоптик отметил, что с утра и в Москве, и в Санкт-Петербурге будет морозно, а к середине дня температура будет подниматься до 3 градусов тепла.

- Не жарко, конечно, но при отсутствии ветра и выглядывающем солнце вполне комфортно. Гуляйте на здоровье! - заключил Александр Шувалов.

Ранее синоптики рассказали, каким будет ноябрь 2022 года в Москве и Подмосковье. Как уже сообщал KP.RU, ожидаются некоторые погодные аномалии.