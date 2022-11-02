Синоптик Вильфанд рассказал о погоде в Москве на ноябрьские праздники

Синоптик Вильфанд: погода в Москве в ноябре будет близкой к норме Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве и области погода в ноябре будет близкой к норме, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Его слова передает ТАСС.

Как отметил метеоролог, сейчас Россия находится в периоде предзимья, который длится до середины декабря. В Москве в течение месяца ожидают температурный фон близкий к норме, а также соответствующее климатической норме количество осадков.

Роман Вильфанд добавил, что такая ситуация будет наблюдаться по всей территории страны. Температура в ноябре в регионе будет выше нормы и около нее.

Также специалист рассказал, какая погода будет в Москве на ноябрьские праздники. Так, в конце недели осадков не ожидают. Температура днем будет от нуля до плюс пяти градусов, ночью от нуля до минус двух. Синоптик добавил, что в основном москвичи смогут наслаждаться безоблачным небом.

Ранее KP.RU писал о прогнозах Евгения Тишковца на ноябрь. Синоптик считает, что устойчивых морозов в столице не будет до второй половины месяца.