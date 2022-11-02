Автомобиль загорелся на Балаклавском проспекте в Москве

Автомобиль полыхает на Балаклавском проспекте в Москве Фото: Департамент транспорта Москвы

Вечером 2 ноября в Москве, в районе дома № 56 на Балаклавском проспекте, вспыхнул на проезжей части автомобиль. Экстренные службы уже находятся на месте происшествия, о чём пишет пресс-служба столичного Департамента транспорта.

Обстоятельства случившегося, а также информация о возможных пострадавших уточняются. Сообщается только, что движение в сторону Профсоюзной улицы полностью перекрыто, и водителей просят заранее выбирать маршруты для объезда.

На кадрах видео, заметно, что автомобиль превратился в факел и полыхал так сильно, что уже догорел до одного металлического каркаса.

Обновлено: 18:46, движение восстановлено.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве загорелся фургон на Липецкой улице. Он вспыхнул также во время движения, на проезжей части, из-за чего на дороге собралась огромная пробка. Пострадавших, по официальным данным, не было.