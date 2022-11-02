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НовостиОбщество2 ноября 2022 16:48

Тишковец пообещал потепление в Московском регионе 3 ноября

Некоторое время после этого погода будет улучшаться
Сергей КУДРИН
Тишковец: 3 ноября в Московский регион придёт потепление

Тишковец: 3 ноября в Московский регион придёт потепление

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В четверг, 3 ноября, в Москву и Московскую область придёт лёгкое потепление, которое слегка отодвинет надвигающуюся зиму. Об этом в среду заявил синоптик, ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец, опубликовав в своих соцсетях вырезку из эфира «Соловьёв Live».

По заявлению синоптика, ветер в четверг будет слабым, от 2 до 7 метров в секунду. При этом температура воздуха в Москве ночью составит от -1 до -4 градусов, а по Московской области 0... -5 градусов. Из-за этого на дорогах могут образовываться блюдца гололедицы, в связи с чем синоптик призвал автомобилистов быть осторожнее. Днем в Москве +1...+4, в Подмосковье - от 0 до +5. Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.

- В четверг у нас ожидается усиление влияния антициклона, поэтому погода медленно, неохотно, но возьмет курс на постепенное улучшение. Будет облачно, с прояснениями, - говорит Тишковец.

Ранее KP.RU сообщал о том, что с похожим прогнозом выступил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд, заявив о хорошей погоде на ноябрьские праздники.